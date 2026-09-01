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Вьетнам сократил экспорт риса на 5%

Вьетнам сократил экспорт риса на 5%

Экспорт риса из Вьетнама за первые 8 месяцев оказался на 5% меньше в количественном и на 10,7% в стоимостном выражении, чем за такой же период прошлого года, 1 сентября сообщило издание VnExpress.

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