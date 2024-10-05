Нелегальная миграция в РФ прекращается – в правительстве анонсировали ужесточение ограничений Евгения КомароваВажные изменения в миграционной политике России стали темой обсуждения на недавнем заседании межправительственной комиссии, состоявшемся в Душанбе.
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