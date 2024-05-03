В Краснодаре вернули квартиру одинокой пенсионерке, обманутой "чёрным" риэлтером

Мошенники за спиной у старушки, без её согласия оформили договор купли-продажи.В Краснодаре 88-летняя местная жительница пострадала от мошенников, которые без её ведома оформили договор купли-продажи квартиры.
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