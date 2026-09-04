India Plans Mandatory Battery Storage at Solar and Wind Projects

India’s authorities plan to introduce, from July 1, 2027 a regulation requiring developers of solar and wind energy projects to have battery storage installed at the sites in a bid to better manage the renewable energy output and reduce curtailments.
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