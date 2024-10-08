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Закон, порядок, государство

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В Самарской области полицейские и представители Общественного совета регионального главка в рамках проекта «Ассоциация цифровой безопасности» провели профилактические беседы с молодежью

В Самаре на базе многофункционального молодежного центра сотрудники УНК совместно с представителем Общественного совета при региональном главке МВД Иваном Андриановым провели профилактическую беседу с молодыми людьми.

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