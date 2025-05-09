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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вратарь АКМ Попов перейдет в «Ладу» («СЭ»)

Вратарь АКМ Попов перейдет в «Ладу» («СЭ»)

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». 22-летний голкипер Денис Попов в сезоне-2024/25 провел 46 матчей в Olimpbet ВХЛ, отражая в среднем 91,4% бросков при коэффициенте надежности 2,09.

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