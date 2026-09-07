Верховный комиссар ООН Тюрк призвал к жёстким мерам регулирования ИИ

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал к жёстким мерам регулирования ИИ На сессии по правам человека он отметил, что системы ИИ могут представлять «экзистенциальную угрозу для человечества».
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