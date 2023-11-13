Русские ликвидировали “лучшего танкиста ВСУ” и “телезвезду” вместе со всем экипажем

В Соколовке Запорожской области уничтожен украинский танкист Максим Гацанюк, который хвастался, что Киеву совсем недолго осталось до “победы”Власти города Погребище Винницкой области Украины рассказали о смерти Максима Гацанюка, которого называли “лучшим танкистом ВСУ”.