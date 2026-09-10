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Поварёнок с лучшими рецептами

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Абрикосовый соус барбекю

Абрикосовый соус барбекю

Соус, который можно заморозить и использовать по назначению, как только накрыло желание! Готовить каждый раз такой многокомпонентный соус не всегда хочется (мне, во всяком случае!), а тут - готовый вариант! Пока маринуется мясо, крылышки или еще что-то, остается достать соус, чтобы оттаял и на моменте почти готового блюда смазать им и еще немного допечь.

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