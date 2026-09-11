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Царьград

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Инженер Владимир Бугров умер на 94-м году жизни

Инженер Владимир Бугров умер на 94-м году жизни

На 94-м году ушел из жизни Владимир Бугров, инженер и космонавт-испытатель, участвовавший в разработках ракетной техники, лунных и межпланетных проектов СССР, а также испытавший скафандр «Кречет-94».

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