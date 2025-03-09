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Российские военные закрепились на новых позициях в Харьковской области

Российские военные закрепились на новых позициях в Харьковской области

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие после прорыва линии обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) у населенного пункта Загрызово Харьковской области закрепились на новых позициях.

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