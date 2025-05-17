Еще одна гражданка Румынии получает важную должность в Молдове

Комиссия по отбору кандидатов на должность члена Административного совета государственного предприятия Moldelectrica вне рамок государственной администрации и самого государственного предприятия, созданная при Министерстве энергетики, объявляет о завершении открытого конкурса по отбору кандидатов на четыре вакантные должности в составе Административного совета ГП Moldelectrica.
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