FIA и Формула 1 договорились о «стратегическом плане»

PlanetF1Генеральный директор Формулы 1 Стефано Доменикали и президент Международной автофедерации FIA Мохаммед бен Сулайем объявили о подписании соглашения о сотрудничестве сторон, которое официально должно положить конец противостоянию и конфликтам ради развития серии.
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