АРМИ вычислили роман Чимина из BTS и Розэ из Blackpink. Аргументы

АРМИ очень любят разбирать конспирологические теории и загадки групп BTS и Blackpink. Сегодня мы наткнулись на свежий отзыв одной фанатки музыкальных коллективов, которая уверена, что Чимин (Jimin) встречается с Розе (Rose).
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