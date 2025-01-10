Иркутские истории. Подорожники

«Некоторые из гг. жителей дозволяют себе непомерно скорую езду, а также поручают управление лошадьми лицам неспособным, пьяным или малолетним», — констатировал полицмейстер в «Иркутских губернских ведомостях» от 1 февраля 1877 года.
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