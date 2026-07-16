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Газета.ру

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УП: Зеленский больше не мог мириться с конфликтом Сырского и Федорова

УП: Зеленский больше не мог мириться с конфликтом Сырского и Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова, так как он больше не мог больше мириться с конфликтом между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским.

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