УП: Зеленский больше не мог мириться с конфликтом Сырского и Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова, так как он больше не мог больше мириться с конфликтом между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским.
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