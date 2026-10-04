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Пронедра

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Путин предупредил о новых мировых конфликтах

Путин предупредил о новых мировых конфликтах

Президент России Владимир Путин заявил, что вероятность продолжения международных конфликтов в ближайшие годы остаётся высокой практически при любом сценарии развития мировой ситуации.

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