Что американцы рассказывают Путину про Китай

Когода говорят, что Трамп своими мирными инициативами хочет оторвать Россию от Китая, это не значит что будет все так прямолинейно.
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