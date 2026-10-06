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МОСИНФОРМ

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Экосистема Москвы сохраняет уникальное биоразнообразие

Экосистема Москвы сохраняет уникальное биоразнообразие

Комплексное обследование 11 особо охраняемых зеленых территорий (ООЗТ) Москвы показало, что они сохраняют уникальное биоразнообразие.

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