Агент Секретной службы из охраны Вэнса отстранён за утечку информации

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Сотрудник Секретной службы, входящий в подразделение охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса, отстранён от должности и находится под внутренним расследованием по подозрению в утечке информации.
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