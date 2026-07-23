ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Агент Секретной службы из охраны Вэнса отстранён за утечку информации

Агент Секретной службы из охраны Вэнса отстранён за утечку информации

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Сотрудник Секретной службы, входящий в подразделение охраны вице-президента США Джей Ди Вэнса, отстранён от должности и находится под внутренним расследованием по подозрению в утечке информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии