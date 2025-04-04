Как запрет на пластиковые окна повлияет на жилье россиян Юлия ЧелкановаС 1 апреля 2025 года в России вступают в силу новые правила, касающиеся установки пластиковых окон, которые стали популярными среди граждан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии