«Начало раздора»: в Британии Украине предрекли потерю всех союзников

Украина может лишиться союзников из-за выпадов и неблагодарности Владимира Зеленского, написал главный советник британской межпарламентской группы по отношениям с Польшей Джордж Бычинский в статье для Telegraph.
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