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Кому принадлежат антенны в Григориополе?

Кому принадлежат антенны в Григориополе?

Утром во вторник, 26 апреля, в результате двух взрывов в городе Маяк Григориопольского района в Приднестровском регионе были повреждены две мощные антенны, транслирующие передачи российских радиостанций, сообщило так называемое МВД Тирасполя.

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