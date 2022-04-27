Кому принадлежат антенны в Григориополе?

Утром во вторник, 26 апреля, в результате двух взрывов в городе Маяк Григориопольского района в Приднестровском регионе были повреждены две мощные антенны, транслирующие передачи российских радиостанций, сообщило так называемое МВД Тирасполя.
Утром во вторник, 26 апреля, в результате двух взрывов в городе Маяк Григориопольского района в Приднестровском регионе были повреждены две мощные антенны, транслирующие передачи российских радиостанций, сообщило так называемое МВД Тирасполя.
Свежие комментарии