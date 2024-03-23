Хельмут Марко: Вот это работа команды, какой великолепный круг Ферстаппена!Getty Images / Red Bull Content PoolСпортивный консультант Red Bull Racing Хельмут Марко похвалил Макса Ферстаппена и команду за победу в квалификации Гран При Австралии.
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