Артиллеристам Центрального военного округа вручили государственные награды на передовой

Расчет РСЗО «Ураган» выдвинулся к стартовой позиции, произвел наводку и нанес огневой удар 220-ти миллиметровыми реактивными снарядами по району заправки техники ВСУ.
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