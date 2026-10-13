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Игнашевич: «Сборной России потребуется год или два для адаптации к европейскому футболу»

Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич рассказал, сколько времени может понадобиться национальной команде, чтобы привыкнуть к официальным международным матчам после отмены отстранения.

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