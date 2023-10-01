Депутат Чаплин: косить траву и колоть дрова на даче можно только по будням

И

Ирина

У меня вопрос к депутату ГД, Председателю Союза дачников. Вышла новая редакция СНиП, где "разрешается" нарушать закон ФЗ-217 о свободном использовании собственной земли, высаживая в 1м от границ участка деревья до 10м, в 2м - до 20. Может все-таки объяснить нашей публике и обговорить недопустимость затенения соседних участков??? Как результат мы сейчас имеем у нашей южной границы 15!!! хвойных деревьев на 15 метрах границы, и регулировать их высоту воспитанные соседи не собираются. Никакие разговоры-уговоры не помогают. А достаточно добавить одну единственную фразу: ВЫСОТА НАСАЖДЕНИЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ СЕВЕРНОЙ (она же южная у соседей) ГРАНИЦЫ. Для Московского региона это избавит нас от вмешательства соседей в нашу жизнь хотя бы на 4 месяца в году - с 20х чисел апреля до конца августа. По-моему вполне разумно. И люди смогут ориентироваться, позволяют размеры их участка высаживать крупномеры или нет.