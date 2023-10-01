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Депутат Чаплин: косить траву и колоть дрова на даче можно только по будням

Депутат Чаплин: косить траву и колоть дрова на даче можно только по будням

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал "Газете.Ru", что время, в которое можно шуметь на дачах, каждый регион устанавливает самостоятельно.

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Комментарии
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tsan tsan
Депутату ГД больше делать нечего ? Сам же пишет, что это дело регионов. Тогда зачем словоблудием заниматься ?
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4 час.
И
Ирина
У меня вопрос к депутату ГД, Председателю Союза дачников. Вышла новая редакция СНиП, где &quot;разрешается&quot; нарушать закон ФЗ-217 о свободном использовании собственной земли, высаживая в 1м от границ участка деревья до 10м, в 2м - до 20. Может все-таки объяснить нашей публике и обговорить недопустимость затенения соседних участков??? Как результат мы сейчас имеем у нашей южной границы 15!!! хвойных деревьев на 15 метрах границы, и регулировать их высоту воспитанные соседи не собираются. Никакие разговоры-уговоры не помогают. А достаточно добавить одну единственную фразу: ВЫСОТА НАСАЖДЕНИЙ НЕ ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ РАССТОЯНИЕ ОТ СЕВЕРНОЙ (она же южная у соседей) ГРАНИЦЫ. Для Московского региона это избавит нас от вмешательства соседей в нашу жизнь хотя бы на 4 месяца в году - с 20х чисел апреля до конца августа. По-моему вполне разумно. И люди смогут ориентироваться, позволяют размеры их участка высаживать крупномеры или нет.
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2 мин.

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