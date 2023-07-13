Военное обозрение

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Ночью были нанесены удары по объектам противника в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Хмельницкой и Сумской областях

Ночью были нанесены удары по объектам противника в Киеве, Кропивницком, Полтаве, Хмельницкой и Сумской областях

В ночь на четверг, 13 июля, по объектам противника в тыловых районах были нанесены очередные удары. По последним сведениям, использовались в основном ударные беспилотники.

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