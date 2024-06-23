🇷🇺 Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон проводит одну из самых больших в республике церковных служб Сотни прихожан собрались в храме Трёх Святителей.
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🇷🇺 Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон проводит одну из самых больших в республике церковных служб Сотни прихожан собрались в храме Трёх Святителей.