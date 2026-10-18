Luke Grimes has been playing Kayce Dutton for nearly a decade now, but in all that time, the star hasn't watched himself in Yellowstone or Mashals.
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