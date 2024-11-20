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Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Скриншот видео Расчет 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА военнослужащих ВСУ и украинских националистов на каховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).

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Комментарии
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АндрейБорков
Что то каждый день уничтожают, а результат или ни какой или отрицательный. Вчера на РФ был налет из 20 БПЛА УкРуины, сегодня, после &quot;уничтожения&quot; пункта управления БПЛА их прилетело 42 штуки. Это как?
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15 час.

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