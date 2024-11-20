Расчет "Мста-Б" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ на каховском направлении

Скриншот видео Расчет 152-мм орудия 2А65 "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА военнослужащих ВСУ и украинских националистов на каховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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