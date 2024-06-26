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Постпред Ульянов: Запад хочет заставить РФ экспортировать СПГ только в Евросоюз

Постпред Ульянов: Запад хочет заставить РФ экспортировать СПГ только в Евросоюз

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что новые санкции Евросоюза против РФ являются попыткой заставить Москву экспортировать сжиженный природный газ (СПГ) только странам ЕС и никому другому.

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