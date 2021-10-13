В Ленобласти назвали выгоды от запуска «Северного потока — 2»

Правительство Ленинградской области и оператор морского газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве и выразили намерение добиться его выполнения в полном объеме.
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