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В Ленобласти назвали выгоды от запуска «Северного потока — 2»

В Ленобласти назвали выгоды от запуска «Северного потока — 2»

Правительство Ленинградской области и оператор морского газопровода «Северный поток — 2», компания Nord Stream 2 AG, обсудили ход выполнения соглашения о сотрудничестве и выразили намерение добиться его выполнения в полном объеме.

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