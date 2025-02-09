«Гегемон» утёрся: Парни в шлепках крышуют Суэцкий канал, и вся мощь НАТО бессильна

Перемирие в Израиле зорко отслеживают хуситы, пока что прекратившие атаки на торговые суда Идет к логическому завершению один из наиболее любопытных и непредсказуемых политических триллеров последнего десятилетия.
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