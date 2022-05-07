В Саратовской области полиция поддерживает ежегодную патриотическую акцию МВД России «Я помню. Я горжусь. Служу России!»

В преддверии 77-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне о своем дедушке-фронтовике рассказывает сотрудник отдела полиции № 4 в составе У МВД России по г.
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