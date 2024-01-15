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Армия России наступает у Работино, Лимана, Артёмовска и Марьинки (КАРТА)

Армия России наступает у Работино, Лимана, Артёмовска и Марьинки (КАРТА)

Армия России наступает у Работино, Лимана, Артёмовска и Марьинки. Сводка на утро 15 января на основе данных с мест и разных источников.

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