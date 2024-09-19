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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Самараның «Берләшү» үзәге җитәкчесе: Гаилә кыйммәтләрен, мәдәниятебезне саклау – уртак эш

Самараның «Бердәмлек» газетасында Данияр Сәйфиевнең «Иң мөһиме — гаилә» дигән язмасы чыкты. 19 сентябрьдә Самараның универсаль фәнни китапханәсендә традицион гаилә кыйммәтләре темасына багышланган «Гаилә – бердәмләшү ноктасы» этноконфессиональ фәнни-практик конференция уздырылачак.

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