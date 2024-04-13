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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Феликс о голе «Кадису» ударом через себя: «Мне везет на этом поле, 2 года назад я забил здесь так же. Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь «Барсе»

«Барселона» одержала победу со счетом 1:0 в 31-м туре Ла Лиги. Единственный гол забил полузащитник каталонцев Феликс ударом через себя в падении.

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