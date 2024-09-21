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Царьград

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Леса в Забайкалье опять закрыли для посещения

Леса в Забайкалье опять закрыли для посещения

«Царьград» расскажет, каких лесничества попали под запрет.Только-только завершилось действие одного ограничения на посещение лесов, как тут же вице-премьер регионального кабмина Андрей Кефер подписал новое.

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