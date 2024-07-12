МиГи против "Сейбров": прокси-войны США и СССР

Скриншот видео Российские военнослужащие поселились на американской авиабазе в Нигере. В Пентагоне такому соседству не обрадовались, но и продлится оно недолго – власти Нигера потребовали вывести 1000 американских солдат из страны.
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