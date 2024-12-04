АР: суд в США закрыл дело о незаконном хранении оружия сыном Байдена

Global Look Press/Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos Суд в американском штате Делавэр прекратил разбирательство по делу о незаконном хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом, который ранее был помилован указом американского лидера, сообщает агентство Associated Press (AP).
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