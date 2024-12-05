В Краснодаре мигрант приставал к детям с непристойными предложениями

В Краснодаре мигрант приставал к детям с непристойными предложениямиВ Сети распространилась информация о том, что в Краснодаре в посёлке Знаменский мужчина приставал к девочкам 12-13 с непристойными предложениями.
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