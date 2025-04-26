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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Премьер-лига. Женщины. Финал. УГМК сыграет с «Надеждой» во 2-м матче, МБА встретится с «Енисеем» во 2-й игре серии за 3-е место

«Надежда» попытается сравнять счет в финальной серии с УГМК. МБА примет «Енисей» во втором матче серии за 3-е место.

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