Медведев: решение о ядерном ударе будет принимать верховный главнокомандующий

Решение об использовании ядерного оружия будет приниматься верховным главнокомандующим России Владимиром Путиным, а саму ситуацию по поводу применения такого оружия будут оценивать в зависимости от совокупности факторов.
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