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Преступления Украины: ВСУ расстреливали и пытали детей

Преступления Украины: ВСУ расстреливали и пытали детей

Алиса КОТОВА Недавно Следственный комитет РФ сообщил, что с момента вторжения ВСУ в Курскую область 372 человека получили ранения, в том числе 17 несовершеннолетних.

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Комментарии
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Амара Карпова
Озверевшие маньяки и скот🤮🤮🤮💩💩💩
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5 час.
АС
Александр Сысоев
Украинский фашизм в натуральную величину.
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20 мин.
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