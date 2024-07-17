В Сибири пьяная мать избила ребенка кочергой и заставила выпить чистящее средство

Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии В Красноярском крае женщину подозревают в покушении на убийство 11-летнего сына, которого с признаками отравления госпитализировали в больницу, сообщает региональный СК.
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