Мадрид (WTA). 1/4 финала. Мирра Андреева сыграет с Гауфф, Швентек – с Киз, Соболенко встретится с Костюк, Свитолина – с Учиджимой

Арина Соболенко встретится с Мартой Костюк. Сетка турнира здесь. Mutua Madrid Open Мадрид, Испания 22 апреля – 4 мая 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, грунт 1/4 финала Мирра Андреева (Россия) Коко Гауфф (США) Дата проведения 30 апреля, 16.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «С каждым днем люблю тебя сильнее». Липницкая и Михайлов отметили годовщину пары
- Алина Загитова: «Я на интуитивном питании. Если мне хочется рыбу, то я ем рыбу. Что хочется сейчас, то и позволяю себе»
- Вероника Кудерметова после победы во 2-м круге в Мадриде: «Узнала, с кем буду играть, за полчаса до начала матча»
Свежие комментарии