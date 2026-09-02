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Царьград

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Эксперт из США: ИИ поможет профессионалам стать эффективней

Эксперт из США: ИИ поможет профессионалам стать эффективней

Линн Стюэрле Шофилд из Пенсильвании отметила, что искусственный интеллект может повысить навыки экспертов, ускоряя процессы и улучшая качество работы.

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