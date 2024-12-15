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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пеп о том, был бы трофей самым большим достижением для «Ман Сити» в этом сезоне: «Самое большое уже достигнуто. Сейчас мы не лучшие, потому что у нас нет игроков»

– Трофей в этом сезоне был бы самым большим достижением? – Извините. Но самое большое достижение уже достигнуто.

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