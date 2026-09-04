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ГИБДД хочет запретить езду мотоциклов в Челябинске в вечернее и ночное время

ГИБДД хочет запретить езду мотоциклов в Челябинске в вечернее и ночное время

ЧЕЛЯБИНСК, 4 сентября, ФедералПресс. Госавтоинспекция Челябинска направила обращение на имя главы города Алексея Лошкина с предложением установить дорожные знаки с табличкой, ограничивающей действие мотоциклов в вечернее и ночное время, на ключевых участках улично-дорожной сети.

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